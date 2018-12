Betrug von Sozialleistungen in Kitzbühel

Kitzbühel | Ermittlungen der „Task Force Sozialleistungsbetrug“ ergaben, dass eine 50-jährige Österreicherin in der Zeit von 2006 bis 30.09.2018 einen Übergenuss in der Höhe eines mittleren 5-stelligen Eurobetrages aus Sozialleistungen erschlichen hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verzog die Frau im Juni 2006 mit ihren beiden Söhnen nach Deutschland, verschwieg diesen Wohnsitzwechsel jedoch der Finanzbehörde. Die Sozialleistungen wurden daher regelmäßig auf das noch bestehende, österreichische Konto der 50-Jährigen überwiesen. Das noch auf dem Konto befindliche Guthaben in der Höhe eines niederen 4-stelliger Eurobetrags konnte sichergestellt werden. Seitens des zuständigen Finanzamtes wurde ein Rückforderungsbescheid erlassen.

Bearbeitende Dienststelle: Task Force Sozialleistungsbetrug - TelNummer: 059133 - 7595-130