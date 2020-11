Betrug im Bezirk Kitzbühel

Bezrik | Eine 52-jährige österreichische Staatsangehörige aus dem Bezirk Kitzbühel nahm am 01.03.2020 selbständig über eine Werbeeinschaltung auf einen Social-Media-Kanal Kontakt mit einer digitalen Werbeagentur auf. Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen verleitete der unbekannte Täter schlussendlich die 52-Jährige dazu, eine Überweisung im hohen fünfstelligen Eurobetrag durchzuführen. In den ersten Monaten kam es dabei tatsächlich zu einer Auszahlung in Höhe eines mittleren, vierstelligen Eurobetrages.



Als die 52-Jährige um die Auszahlung eines großen Teiles aus dem Gelddepot ersuchte, wurde sie vertröstet und schlussendlich darüber informiert, dass das gesamte Geld weg sei. Nachdem die 52-Jährige keinen Kontakt mehr mit der Werbeagentur herstellen konnte, erstattete sie am 14.11.2020 die Anzeige bei der Polizei. Durch diese Tat entstand der Geschädigten ein Schaden im oberen, fünfstelligen Eurobetrag.

