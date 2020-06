Betrügerischer Datenverarbeitungsmissbrauch in Kirchberg iT.

Kirchberg | Unbekannten Täter gelang es sich in der Zeit zwischen 29. Mai und 1. Juni 2020 in die Telefonanlage eines Beherbergungsbetriebs in Kirchberg in Tirol zu hacken. Folglich wählten sogenannten „Dialer“ immer wieder teure „Premium-Telefonnummern“ im Ausland an. Durch die so entstandenen, mehr als 13.000 hergestellten Verbindungen der automatischen Wählprogramme entstand ein Schaden vom mehr als € 10.000,--.

