„Betroffenen wird direkt geholfen“

Mit den enormen Spendenbeträgen, die alle Jahre aus dem Charity-Golf-Event zustandekommen, erhält der Vertreterstammtisch (VST) Kitzbühel viel öffentliche Anerkennung. Aber wie kommen derart hohe Summen eigentlich zusammen und wofür werden sie verwendet?



Kitzbühel | Mit 410.000 Euro an Spendeneinnahmen haben die 35 Männer des VST Kitzbühel bei ihrem heurigen Event wieder einmal für großes Aufsehen und Anerkennung in der Bevölkerung gesorgt. Es handelt sich dabei um den zweithöchsten Betrag, den die VST-Mitglieder in der Geschichte ihres Charity-Golf-Wochenendes jemals eingefahren haben. Martin Schwaiger, als VST-Schriftführer für die Kommunikation zuständig, erläutert gegenüber dem Kitzbüheler Anzeiger, wie die Spenden lukriert werden, und wo das Geld ankommt.



Wer ist der VST und wofür steht er?

Der VST ist ein karitativer Verein. Seit der Gründung im Jahr 2001 wird ein alljährliches Golfwochenende organisiert. Hauptsächlich im Zuge dieser Veranstaltung werden Gelder gesammelt, die wiederum direkt und unbürokratisch an soziale Projekte in der Region fließen.

Charity-Versteigerungen sind die Highlights



Wie kam die diesjährige Spendensumme von 410.000 Euro an einem einzigen Wochenende zusammen?

Die wesentlichen Bausteine sind Sponsorenpakete sowie Tombolas und Charity-Versteigerungen, die im Rahmen der Abendveranstaltungen ganz besondere Highlights darstellen. Denn dort werden ungewöhnliche und begehrte Preise, die es nirgendwo zu kaufen gibt, an den Höchstbietenden gebracht. Spenden erhält der VST auch abseits des Charity-Wochenendes. Wenn zum Beispiel an runden Geburtstagen oder zu Firmenjubiläen auf teure Geschenke verzichtet wird und diese Beträge stattdessen an den VST Kitzbühel gespendet werden.



Wie motiviert man Sponsoren in der heutigen Zeit, Spenden locker zu machen?

Seit die Spenden an den VST zu 100 Prozent steuerlich absetzbar sind, ist unsere Veranstaltung sprunghaft gewachsen. Die Spenden gehen direkt an die Betroffenen, es fallen keine Verwaltungskosten an. Das schätzen unsere Unterstützer.



Wie werden die Spenden vergeben?

Spendenansuchen können jederzeit über ein Formular auf unserer Homepage www.vst-kitz.at eingereicht werden.

Natürlich werden alle Fälle zu 100 Prozent vertraulich behandelt und bei unserer monatlichen Zusammenkunft besprochen. Erst wenn alle Details genau geprüft sind und darüber abgestimmt wurde, wird das Ansuchen freigegeben. In weiterer Folge treten wir in direkten Kontakt mit der betroffenen Person oder Institution.



Welche Projekte konnten in jüngster Zeit vom VST unterstützt werden?

Wir sind laufend im engen Austausch mit den Sozialsprengeln im Bezirk, die in vielen Fällen die erste Anlaufstelle für betroffene Personen sind. In letzter Zeit haben wir behindertengerechte Fahrzeuge angeschafft, Therapiehunde finanziert und sehr viele einzelne Schicksale unterstützen dürfen. Spendenübergaben machen wir jedoch erst nach genauer Abstimmung öffentlich.



Wer kann bzw. darf sich bei euch melden?

Als VST ist es uns sehr wichtig festzuhalten, dass sich jeder gerne bei uns melden kann, der dringend Hilfe benötigt und wenn die Unterstützung der öffentlichen Hand ausbleibt. Wir sind nicht abgehoben, sondern sehr bodenständig und leben unser Motto „Gemeinsam helfen in der Region“. Jeder, der dringend Hilfe braucht, kann sich gerne bei uns melden.



Das Gespräch führte Alexandra Fusser

Bild: Seit 2001 veranstaltet der Vertreterstammtisch, kurz VST genannt, ein Charity-Golf-Wochenende. Mit dem Erlös werden rasch und unbürokratisch Menschen in Not und soziale Einrichtungen in der Region unterstützt. Auch heuer konnte wieder eine sehr hohe Spendensumme erzielt werden. Foto: Fabian Helmich