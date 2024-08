Bestzeiten für Brenner-Mädels

Der WSV St. Johann hatte zum zweiten Mal in Folge die Ehre, den größten Schwimmevent des Jahres im Nachwuchsbereich in der Panorama Badewelt in St. Johann austragen zu dürfen.

St. Johann | Bei Kaiserwetter kamen 48 Vereine aus ganz Österreich mit ihren Nachwuchsschwimmern (Jahrgang 2013-2008) nach St. Johann und kämpften ein Wochenende lang um die Österreichischen Meistertitel.

Der WSV St. Johann war aber nicht nur austragender Verein, sondern auch mit zahlreichen Sportlern aktiv vertreten. Denn zwei Schwimmerinnen der Leistungsgruppe konnten sich im Vorfeld für diese Österreichischen Meisterschaften qualifizieren. Marlies Brenner (2011) war über alle Freistilstrecken (800 m, 400 m, 200 m, 100 m) sowie 200 m Rücken und 200 m Lagen am Start. Ihre ältere Schwester Sissi Brenner (2009) startete über 400 m und 200 m Freistil, 200 m und 100 m Brust sowie 400 m und 200 m Lagen.

Das Programm bestand aus den Vorläufen am Vormittag für die Qualifikation zu den Finalläufen am Nachmittag.

Die Konkurrenz war groß, da beide Brenner-Mädels jeweils mit dem älteren Jahrgang (2011 mit 2010 und 2009 mit 2008) gewertet wurden. Dennoch schwamm Marlies Brenner sensationell über 200 m Rücken und 200 m Lagen ins B Finale und erreichte mit einer erneuten persönlichen Bestzeit den zehnten bzw. 13. Platz. In allen Freistilstrecken gelangen ihr ebenfalls neue Bestzeiten.

Sissi Brenner qualifizierte sich bei allen Starts für das B-Finale. Über 200 m Brust wurde sie neunte, über 200 m Lagen erreichte sie Platz zehn, über 200 m Freistil, 100 m Brust und 400 m Lagen Rang elf und über 400 m Freistil sogar Platz 13 der Doppeljahrgangswertung. Besonders stolz war sie auf das Ergebnis der kräfteraubenden 200 m Brust, bei denen sie sich im Finale um sieben Sekunden verbesserte und zu persönlicher Bestzeit schwamm.

Goldmedaille für das Organisations-Team

Trainer Salvatore war sehr zufrieden mit den Leistungen vor allem bei diesen vielen Starts, die sie an wenigen Tagen absolvierten.

Für den WSV war es in allen Belangen ein sehr gelungener Event und eine große Ehre, dieses Großereignis zum zweiten Mal in Folge nach St. Johann gebracht zu haben. Seitens des OSV gab es für den WSV ein riesiges Lob für die tolle und reibungslose Organisation und die perfekte kulinarische Verpflegung. Als Dank überreichte der OSV dem WSV St. Johann eine Goldmedaille als „Österreichischer Meister der Organisation“. KA

Bild: Zeigten top Leistungen: Sissi und Marlies Brenner (v.l.). Foto: Privat