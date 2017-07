Beschädigungen eines Fahrzeuges in Westendorf

Westendorf | Zeugenaufruf: Ein unbekannter Täter beschädigte in der Nacht vom 22.07.2017 auf den 23.07.2017 den Personenkraftwagen eines Festbesuchers, der diesen während des Dorffestes in Westendorf auf dem Parkplatz in der Dorfstraße geparkt hatte. Der Täter zerkratzte den Lack des PKW mit einem unbekannten spitzen Gegenstand. Am Fahrzeug entstand ein massiver Lackschaden. Die PI Westendorf ersucht um zweckdienliche Hinweise.



PI Westendorf - TelNummer: 059133-7209