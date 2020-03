Beruhigende Nachrichten für werdende Mamis

St.Johann, Bezirk | Das Team der Gynäkologie des BKH St. Johann in Tirol unter der Leitung von Primar Dr. Deetjen und der Kinderstation unter Primar Dr. Fink schickt beruhigende Infos aus dem Kreissaal für alle werdenden Mamis die in nächster Zeit ihren Entbindungstermin haben. Da die Situation eine sehr dynamische ist, können natürlich im Ablauf der Krankenhäuser Änderungen auftreten in den nächsten Wochen. Wenn Sie einen voraussichtlichen Geburtstermin in den kommenden vier bis acht Wochen haben, können Sie sich im Falle weiterer offener Fragen an den diensthaben Arzt der Gynäkologie und Geburtshilfe in der Zeit von 14 bis 16 Uhr wenden. In sehr dringenden Fällen natürlich jederzeit. Wählen Sie die Telefonnummer 05352-606-0. Sie werden verbunden.

Hier gehts zum Video: