Berufs-WM mit heimischen Erfolgen

Die Berufs-WM „World Skills“ ist vergangenes Wochenende im französischen Lyon zu Ende gegangen: Österreich war dabei im Medaillenspiegel die sechsterfolgreichste Nation der Welt.



Lyon | Vor mehr als 30.000 Fans in der französischen Groupama-Arena wurden drei Österreicher zu Weltmeistern gekürt. Neben den drei Goldmedaillen holte das Nationalteam der Berufe eine Silber- und zwei Bronzemedaillen sowie 22 „Medallions for Excellence“, die für besonders gute Leistungen direkt nach den Podestplätzen vergeben werden.



Bronze nach Tirol

Die beiden Medaillenhoffnungen aus der Region, Benedikt Laiminger und Thomas Sojer, konnten im Teambewerb Gartengestaltung punkten: Sie trugen ihren Anteil zu den rot-weiß-roten „Medallions for Excellence“ bei.

Link zum VIDEO.

Noch mehr gute Nachrichten für Tirol gibt es bei den Chemielabortechnikern: Stefan Moser aus der Wildschönau eroberte Bronze für Österreich. Gold ging an Florist Manuel Bender aus Oberösterreich (zudem „Best of Nation“) sowie an das niederösterreichische Betonbauerduo Stefan Huber und Christoph Kurz und an Fliesenleger Florian Gruber aus der Steiermark. Silber holte Malerin Lena Prinz (NÖ), die beiden weiteren Bronzemedaillen gingen an Lisa-Marie Spörk (Wien) und Magdalena Rath (Stmk.). KA

Bild: Das heimische Gartengestalter-Duo Benedikt Laiminger und Thomas Sojer war erfolgreich. Foto: Skills Austria