Bereit für die Meisterschaft

Für den FC Wacker Innsbruck startet die neue Saison am 11. September. In einem Kurztrainingslager holten sich die Profis den letzten Feinschliff.



Hopfgarten | Im Rahmen eines Kurztrainingslagers von 24. bis 26. August holten sich die Profis des FC Wacker Innsbruck in Hopfgarten den Feinschliff für das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Der gesamte Kader inklusive Betreuerteam war während der drei Tage im „Das Hohe Salve Sportresort“ untergebracht, die Trainingseinheiten wurden auf der Sportanlage in Hopfgarten absolviert. Der neue Wacker-Trainer Daniel Bierofka zeigte sich begeistert: „Die Vorbereitung ist dieses Jahr sehr kurz, da muss alles stimmen. Die Bedingungen während des Trainings­lagers waren absolut top.“



Kommende Woche stehen noch Testspiele gegen den FC Südtirol und Türkgücü München am Programm, bevor am 11. September der Liga-Auftakt gegen Kapfenberg erfolgt.



Die Pletzer Gruppe ist auch in der neuen Spielzeit mit dem Logo des Wärmepumpenherstellers iDM am Trikot des FC Wacker vertreten. Auch ist „Das Hohe Salve Sportresort“ immer öfter Gastgeber für Spitzensportler und Profimannschaften aus aller Welt. Bei der Rad-WM in Tirol schlug die spanische Equipe mit Weltmeister Alejandro Valverde in Hopfgarten die Zelte auf. Manfred Pletzer, CEO der Pletzer Resorts: „Es ehrt uns sehr, wenn die besten Sportler der Welt unsere professionelle Infrastruktur schätzen zu wissen. Mit unserem von Sportwissenschaftlern entwickelten Move&Relax-Konzept haben wir ein absolutes Alleinstellungsmerkmal am Markt, das wir sukzessive in allen Häusern der Pletzer Gruppe implementieren wollen.“ Mit der kürzlich erfolgten Eröffnung eines neuen Resorts in Bayrischzell betreibt die Gruppe derzeit fünf Häuser in Österreich und Deutschland mit über 1.000 Betten.

Bild: Manfred Pletzer (2.v.l.) konnte die Mannschaft des FC Wacker Innsbruck im „Das Hohe Salve Sportresort“ begrüßen. Foto: FCW