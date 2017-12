Bereit für Landesrennen

Voll motiviert sind die jungen Rennläufer für die neue Saison. Beim Quali­fikations-RTL am Ochs­almlift zeigten sie vollen Einsatz.



Kirchberg | Am 9. Dezember fand am Ochsalmlift das erste Skirennen für unsere Schüler-Bezirksrennfahrer statt. Vom Kitzbüheler Skiclub wurde ein Qualifikations-RTL mit zwei Läufen ausgetragen. Diese Rennen werden zur Aufstellung für die Landescuprennen am kommenden Wochenende in Sölden herangezogen.



Bei Schneefall und kalten Temperaturen, die durch den starken Wind noch verstärkt wurden, zeigten die jungen Rennfahrer, dass sie schon voll motiviert sind. Am Sonntag folgten dann die Qualifikationsläufe im Slalom. Das Wetter war zwar besser, jedoch immer noch kalt.



„Es waren sehr gute Rennen und wir bedanken uns bei dem motivierten Team der Bergbahn Kitzbühel“, so KSC-Präsident Michael Huber. Die Pisten waren bestens präpariert und insgesamt alles stimmig vorbereitet. „Seitens des Bezirks sind wir froh, dass wir für unseren Schülernachwuchs die Möglichkeit bekommen haben, Rennen zu fahren“, so TSV-Bezirksreferent Uli Aufschnaiter.



Ergebnisse

Riesentorlauf:

U13/14 w: 1. Valentina Rings-Wanner, KSC; 2. Paula Margreiter, SK Hopfgarten; 3. Zoe Zass, SC Westendorf.

U15/16 w: 1. Theresa Erharter, SK Hopfgarten; 2. Amelie Leitner-Hölzl, SC Westendorf; 3. Nina Wiesmüller, KSC.

U18 w: 1. Elisabeth Kapeller, SC Fieberbrunn.

U13/14 m: 1. Christopher Riedmann, SK Hopfgarten; 2. Kilian Naderhirn, SK Kirchberg; 3. Christian Kaufmann, KSC.

U15/16 m: 1. Johannes Frick, SC Hochfilzen; 2. Christoph Pöll, KSC; 3. Nicolas Hofer, SC Oberndorf.

Slalom:

U13/14 w: 1. Valentina Rings-Wanner, KSC; 2. Paula Margreiter, SK Hopfgarten; 3. Paula Achleitner, SC Waidring.

U15/16 w: 1. Theresa Erharter, SK Hopfgarten; 2. Nina Wiesmüller, KSC; 3. Amelie Leitner-Hölzl, SC Westendorf.

U18 w: 1. Elisabeth Kapeller, SC Fieberbrunn;

U13/14 m: 1. Christian Kaufmann, KSC; 2. Kilian Endstrasser, SC Kössen; 3. Christopher Riedmann, SK Hopfgarten.

U15/16 m: 1. Christian Hölzl, SC Itter; 2. Christoph Pöll, KSC; 3. Lukas Kien, KSC.

Bild: Die Klassensieger im Slalom mit Bezirksreferenten Uli Aufschnaiter und KSC-Trainer Alex Erler. Foto: Sylvia Pöll