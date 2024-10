Beim Alpenregionsfest mit dabei

Das Musikjahr 2024 war für die Musikkapelle Erpfendorf geprägt von einer Vielzahl an Auftritten und Proben.



Erpfendorf | Obmann Stefan Aigner eröffnete die Versammlung mit einem Überblick über die zahlreichen Aktivitäten und zeigte sich zufrieden: „Mit 42 Gesamtproben, 21 Teilproben, einem Probentag, acht Marschierproben, neun Platzkonzerten, 25 Ausrückungen, elf Veranstaltungen und sieben Ausschusstätigkeiten war es ein normales, wenn auch ereignisreiches Musikjahr.“ Besonders hob er das Rekordergebnis bei der Christbaumversteigerung sowie die großzügigen Spenden beim Maiblasen hervor und bedankte sich bei allen Sponsoren für ihre Unterstützung. „In schwierigen Zeiten ist das nicht selbstverständlich,“ betonte er. Ein besonderes Ereignis war die Teilnahme der Musikkapelle gemeinsam mit der Schützenkompanie beim Alpenregionsfest in Garmisch.



Kapellmeister Hannes Langreiter führte durch die musikalischen Höhepunkte des Jahres und lobte die Mitglieder für ihre Probenbeteiligung. „Die Frühjahrskonzerte waren anspruchsvoll und gelungen – mein Dank gilt allen Mitgliedern, den Stimmführern und den Solisten.“



Ein besonderer Einsatz war auch für die Hochzeitsmesse in Waidring gefragt, bei der 80 Musiker aus den Musikkapellen Erpfendorf und Waidring gemeinsam die Trauung von Tamara und Mario musikalisch begleiteten.



Ein weiterer Höhepunkt war die Marschierwertung beim Bezirksmusikfest in Schwendt, bei der die Musikkapelle in der Stufe D mit hervorragenden 92,94 Punkten ausgezeichnet wurde.



Kapellmeister Langreiter würdigte außerdem die wertvolle Arbeit von Lukas Zass mit dem Schülerblasorchester „Young Generation“. Die jungen Talente konnten im Laufe des Jahres ihr Können zeigen und ein vielseitiges Ausbildungsjahr absolvieren.



Leistungsabzeichen für Jungmusikanten

2024 konnten wieder mehrere Jungmusikanten erfolgreich ihre Leistungsabzeichen erlangen. Die Jugendreferenten Katharina Hechenbichler und Alexander Salvenauer gratulierten Franziska Zaß und Lia Foidl zum bronzenen Abzeichen sowie Anna-Lena Fricke und Moritz Dürnberger zur Silber-Auszeichnung. Franziska Hechenbichler schloss ihre Ausbildung mit dem goldenen Leistungsabzeichen im Saxophon ab. rw

Bild: Verleihung der Leistungsabzeichen an die erfolgreichen Erpfendorfer Jungmusikanten. Foto: Wörgötter