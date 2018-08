Beachvolleyball - Jetzt geht´s los!

Top-Teams aus den Nachbarländern und aus befreundeten Clubs in ganz Europa haben die Teilnahme zugesagt. 24 Damen- und 16 Herren-Teams werden im Hauptbewerb um die ersten Plätze kämpfen. Das Preisgeld für die erfolgreichsten Teams ist mit jeweils € 3.000,- dotiert.



St. Johann | Eine Woche voller Action. Auch dieses Jahr wird den sportbegeisterten Menschen aus der Region, den Urlaubern und vor allem den Kindern ein spannendes Rahmenprogramm geboten. Das Highlight der Side Events bildet das Softcon Beachsoccer Turnier zu Ehren unseres verstorbenen Sportfreundes Peter Grander, das wir gemeinsam mit dem SK St. Johann am Center Court organisieren.



Beachweek Zeitplan - im Herzen von St. Johann



Dienstag 28.8. bis Donnerstag 30.8.2018: Die Beachvolleyball-Landesmeisterinnen vom VC St. Johann bieten täglich abwechslungsreiches und professionelles Beachvolleyball-Training für Kinder, Erwachsene, Vereine & Sponsoren an. Meeting-Point täglich ab 10:00 Uhr Center Court beim Kaisersaal St. Johann Bahnhofstraße 3 6380 St. Johann in Tirol.



Donnerstag 30.8.2018 - Sponsoren Turnier - Center Court St. Johann ab 18:00 Uhr.



Freitag 31.8.2018 – Softcon Beach Soccer Peter Grander Gedächtnisturnier - Center Court 17:00 Uhr

Beachvolleyball Qualification Games - JoeRassic Beach Arena ab 15:00 Uhr - Galaabend mit Kamingesprächen - Hotel Post, St. Johann ab 19:00 Uhr



Samstag 1.9.2018 – Hauptbewerb - Center Court St. Johann & JoeRassic Beach Arena ab 9:00 Uhr,

Life Radio Disco supported by „Die Profiurlauber” - Kaisersaal ab 19:00 Uhr.



Sonntag 2.9.2018 – Hauptbewerb Viertel-, Halbfinali - Center Court St. Johann ab 9:00 Uhr.

Finalspiele Damen & Herren - Center Court St. Johann ab 15:00 Uhr - Siegerehrung - Center Court St. Johann 19:00 Uhr.



Änderungen vorbehalten, sie werden so rasch als möglich bekannt gegeben.



Das sportliche Programm wird von Kaisecross Fitness & Freigeist Show umrahmt. Für Top-Essen und Getränke direkt am Center Court ist von der Rockbar gesorgt. Für Beach Stimmung ist gesorgt - Musik, Entertainment, für den richtigen Sound und perfekte Lichtstimmung am Center Court sorgt das Team der Murdock Event & Media GmbH. Eintritt frei!



Beach Cup St. Johann Charity Event



Wir zeigen unser soziales Engagement und verbinden Sport & Beachvolleyball mit gesellschaftlichen Anliegen. Damit wollen wir unseren Sport mitten im Leben der Marktgemeinde Sankt Johann in Tirol etablieren. Die Einnahmen aus unserer „Speed-Radar Geschwindigkeitsmessung“ gehen zur Gänze an die St. Johanner Hilfsgemeinschaft. Von jedem verkauften Spieler Trikot erhält die Hilfsgemeinschaft 5,- Euro. „Die St. Johanner Hilfsgemeinschaft hilft in Not geratenen St. Johanner Bürgern.“ Wer schnell hilft, hilft doppelt - Geld aus der Region hilft Menschen in der Region.



Einheimische Profis matchen sich um den Sieg



Auf der Nennliste finden sich prominente Spielerinnen und Spieler ebenso wie Newcomer und Nachwuchstalente. Mit Valerie Teufl und Eva Freiberger geht eine österreichische Volleyball-Legenden Mannschaft an den Start. Sie treten gegen starke Konkurrentinnen an. Zum engeren Favoritinnen-Kreis zählt das einheimische Duo Diechtler/Zass.



Die international erfolgreichen Staatsmeisterinnen aus Slowenien Tjasa Kotnik & Jaša Jančar, konnten sich am 17.9.2017 den Titel beim Beach Cup St. Johann i.T. sichern. Die Tiroler Beach-Landesmeisterinnen Ria Diamanti (VC St. Johann/Kaiservolleys) und Stephanie Daxböck (TI-Volley Innsbruck) freuen sich auf die Matches vor heimischem Publikum. Bei den Männern werden Florian Schnetzer und Michael Murauer für hochkarätige Spiele garantieren, wenn sie auf Teams wie die Einheimischen Rainer Steglich & Hannes Söllner treffen.



Partner und Sponsoren



Neben dem Tourismusverband und der Gemeinde St. Johann, die gemeinsam mit dem VC St. Johann als Veranstaltungspartner auftreten, sind auch die Hauptsponsoren Steinbacher Dämmstoffe und Servus Gästeinformationsjournal überzeugt, eine zukunftsorientierte Veranstaltung zu unterstützen.



Wir bedanken uns bei allen heimischen Betrieben, die unser Event einzigartig machen. Unter anderem die Firmen Huber Bräu, Raiffeisenbank Kitzbühel-St. Johann, Intersport Patrick, Murdock Event & Media, die Rockbar, Druckerei Jesacher, Innosoft, Lattella, Das Hotel Post, Die Profiurlauber, Müller Bau und Softcon.