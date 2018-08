Beach Volleyball mitten im Ort, Jazzklänge, Fotozirkus ...

Dieses Wochenende geht's wieder rund. Top Teams kämpfen beim Volleyball Beach-Cup am Center Court St. Johann (vor dem Kaisersaal) und in der JoeRassic Beach Arena am Sportplatz in Going. Weinfeste in Kitzbühel und Hopfgarten locken mit guten Tropfen, eine schottische Jazzlady gastiert im Casino Kitzbühel und die Christian-Blattl-Schützen laden zum Herbstfest nach Fieberbrunn. Alle Details dazu und noch viele weitere Veranstaltungen seht ihr auf unserer Eventseite.