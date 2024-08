Bauernhof als kreativer Treffpunkt

Kunst und Landwirtschaft – zwei vermeintliche Gegensätze, die sich am Maurachhof zu einer spannenden und sehenswerten Symbiose zusammenfügen.

Kitzbühel | Die meisten Kitzbüheler verbinden mit dem Maurachhof sportliche Aktivitäten. Denn bis Mitte der 90er Jahre war dort eine Squash-Halle untergebracht. Seither wurden die Räumlichkeiten immer öfter für kulturelle Zwecke genutzt, denn die große Raumhöhe und die verschiedenen Etagen bieten dafür nahezu ideale Voraussetzungen. Seit 2016 hat Matthias Bernhard im Maurachhof sein Atelier. Gemeinsam mit den Hofbesitzern Beate und Andreas Obermoser entstand die Idee, den Verein „Kunstbühel+“ ins Leben zu rufen. Mit viel Aufwand wurden die großzügigen Räumlichkeiten renoviert und gestaltet.

Seit Anfang August kann nun auch die erste große Ausstellung im Maurachhof bestaunt werden. Unter dem Motto „Land(wirt)schaft oder: It goes not on a cow-hide“ präsentieren 45 Künstler ihre Arbeiten rund um dieses Thema. Ohne kuratorische Strenge, dirigiert von den Initiatoren Matthias und Max Bernhard und Wolfgang Capellari, ist es eine bunte Künstlerausstellung geworden, die ganz unterschiedliche Werke aus den Bereichen Malerei, Fotografie und Skulptur kombiniert.

Einzigartiger Platz mitten in Kitzbühel

„Unser Ziel ist es, einen Platz für jede Art von zeitgenössischer Kunst zu schaffen und zu etablieren, aber auch jungen Künstlern die Möglichkeit zu geben, ihre Werke präsentieren zu können. Wir wollen ein Ort sein, der zum kreativen Austausch einlädt und den ein oder anderen Perspektivenwechsel erlaubt“, erklärt Kunstbühel“-Obfrau und Landwirtin Beate Obermoser. Matthias Bernhard ergänzt: „Wir freuen uns wirklich über jeden Besucher. Egal ob kunstinteressiert oder einfach nur neugierig, jeder ist herzlich willkommen, sich ganz unbefangen die Ausstellung anzuschauen.“

Und ein Besuch zahlt sich in jedem Fall aus. Denn der Maurachhof ist ein wahrer Schatz, den man mitten in Kitzbühel so nicht unbedingt erwarten würde. sh

Die nächsten Termine

10. August, 19.30 Uhr | Konzertabend mit Marco Döttlinger, Anna Lindenbaum, Edith und Johannes Gasteiger, Christine Graßmann und Andreas Reiter.

17. August, 19 Uhr | Buchpräsentation & Lesung mit dem Titel „Automatensprache – Der größte Diebstahl der Menschheitsgeschichte“ mit Claudia Hamm.

Öffnungszeiten | Bis 22. September von Freitag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr sowie nach Vereinbarung.

Bild: Bilder und Skulpturen von 45 Künstlern sind derzeit in den neu gestalteten Räumlichkeiten am Maurachhof zu sehen. Die abwechslungsreiche Ausstellung geht über mehrere Etagen und lädt zu einem spontanen Besuch ein. Foto: Fotostudio West