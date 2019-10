Baldauf übernimmt von Zanon

Die Tiroler Hospiz-Gemeinschaft hat eine neue Vorsitzende. Marina Baldauf, ehemalige Vorsitzende der Hospiz-Gemeinschaft, übernimmt nach Elisabeth Zanon wieder ihr Amt als Vorsitzende.



Bezirk, Innsbruck | Von Anfang 2012 bis Ende 2019 hat Elisabeth Zanon die Tiroler Hospiz-Gemeinschaft als Vorsitzende geführt. Zanon hat u.a. den Bau des Hospizhauses Tirol erfolgreich begleitet und im Juni 2018 zum Abschluss gebracht. Nun hat sie sich entschieden, ihr Amt zurück zu legen. Marina Baldauf wird nach der Betreuung ihres vor drei Jahren verstorbenen Ehemannes Heinz Baldauf die Tiroler Hospiz-Gemeinschaft wieder als Vorsitzende führen. Marina Baldauf ist seit gut 20 Jahren bei der Tiroler Hospiz-Gemeinschaft. Sie hatte von 2001 bis Ende 2011 schon einmal den Vorsitz inne.



Die Tiroler Hospiz-Gemeinschaft ist ein Verein, der seit 27 Jahren sterbende Menschen und ihre Angehörigen in Tirol begleitet. Seit 2018 sind alle Angebote der Hospiz-Gemeinschaft im Hospizhaus in Hall in Tirol unter einem Dach vereint. Zusätzlich tragen 22 ehrenamtliche Hospizteams und ein Kinderhospizteam die Hospizbewegung in ganz Tirol mit.

Marina Baldauf (rechts) hatte bereits einmal den Vorsitz inne, nun übernimmt sie von Elisabeth Zanon erneut die Führung der Hospizgemeinschaft.