Bäche wurden verunreinigt

Gestern, 10. Juli, traten im Pesendorfbach und im Marbach in Hopfgarten Verunreinigungen auf, in deren Folge auch einige Fische verendeten.

Hopfgarten | Nach umfangreichen Erhebungen durch Beamte der Polizeiinspektionen Wörgl und Hopfgarten konnte als Ursache ein defektes Abwasserrohr eines Beherbergungsbetriebes in Hopfgarten ermittelt werden. „Als weitere Ursache kommen Arbeiten am Dach einer Wohnanlage in Hopfgarten in Frage. Dabei wurde ein Blechdach mit einem Hochdruckreiniger abgewaschen, welches am Tag zuvor abgeschliffen worden war. Diese Abwässer gelangten über den Oberflächenwasserkanal ebenfalls teilweise in den Pesendorfbach“, meldet die Polizei.

Foto: einsatzreport tirol