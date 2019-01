Auto krachte in eine Auslagenscheibe

St. Johann | Am 2. Jänner, gegen 16.40 Uhr, krachte ein Pkw-Lenker in eine Auslagenscheibe in der Speckbacherstraße. Vermutlich geriet das Fahrzeug ins Rutschen. Die alarmierte Feuerwehr musste das Geschäft mit Planen und Brettern provisorisch "versiegeln". Verletzt wurde niemand, es entstand erhebliche Sachschaden.

Ebenfalls in St. Johann kam ein Müllwagen auf einer Gemeindestraße von der schneebedeckten Fahrbahn ab und geriet in gefährliche Schräglage. Die alarmierte Feuerwehr sicherte das Schwerfahrzeug mittels Hubzug.

Fotos: ZOOM.Tirol