Auszeichnung für Lehrbetriebe

Kürzlich fand die Verleihung des Prädikats „Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb“ statt. Insgesamt werden von Arbeitslandesrätin Beate Palfrader und Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf 87 Betriebe ausgezeichnet, die sich in den letzten Jahren besonders um die Lehrlingsausbildung verdient gemacht haben.



Bezirk | Das Prädikat wurde heuer an 21 Betriebe neu verliehen und bei 66 Betrieben verlängert. „Unsere Lehrlinge sind die Fachkräfte von morgen, die unsere Wirtschaft so dringend braucht. Gut ausgebildete Fachkräfte sind für jeden einzelnen Betrieb unverzichtbar. Mein Dank gilt heute allen Unternehmerinnen und Unternehmern, denn sie sichern die hohe Qualität unserer auch international oft als Vorbild gesehenen dualen Ausbildung“, erklärte LRin Palfrader bei der Verleihung und verwies auf die Bedeutung von hochqualifizierten LehrlingsausbilderInnen:



„Sie sind jene, die unsere Lehrlinge in ihrer Ausbildung begleiten, fördern und als Vorbild dienen. Dank ihres persönlichen Einsatzes befinden sich unsere Jugendlichen in besten Händen.“



Erfolgsmodell duale Ausbildung



„Unsere duale Ausbildung ist ein Erfolgsmodell, um das uns viele andere Länder beneiden. Sie ist mit ein Faktor, warum gerade die Jugendarbeitslosigkeit bei uns so niedrig ist. Die Qualität der Ausbildung hängt ganz wesentlich mit der Qualität der Lehrlingsausbildnerinnen und Lehrlingsausbildnern zusammen.



Das Ergebnis der EuroSkills 2018 mit einmal Gold und viermal Silber ist der beste Beweis dafür, dass die Tiroler Lehrbetriebe ausgezeichnet arbeiten“, gratuliert LRin Zoller-Frischauf den Unternehmen sowie den Verantwortlichen für die Lehrlingsausbildung in den Betrieben.



Das Prädikat „Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb“ wurde im Jahr 2000 vom Land Tirol gemeinsam mit der Wirtschaftskammer Tirol und der Arbeiterkammer Tirol ins Leben gerufen und für die Jahre 2001 bis 2003 erstmals vergeben. Um diese Auszeichnung zu erhalten, müssen strenge Kriterien erfüllt werden. So muss ein Unternehmen über die für die Ausbildung erforderliche Organisation und Ausstattung verfügen und bereits über einen längeren Zeitraum erfolgreich ausbilden. Jeder Tiroler Lehrbetrieb kann einen entsprechenden Antrag stellen. Die Verleihung erfolgt dann auf Vorschlag einer Jury mit Beschluss der Tiroler Landesregierung.



Preisträger des Bezirks

Folgende Betriebe erhielten erstmals das Prädikat von 2019 bis 2021: Exenberger Elektro-Technik GmbH, Kitzbühel; Josef Foidl GmbH & Co KG, Fieberbrunn; Steinbacher Dämmstoff GmbH, Erpfendorf; Tischlerei Hofer Sepp GmbH, Oberndorf.

Verlängerung des Prädikates von 2001 bis 2021: Kahlbacher Machinery GmbH, Kitzbühel. Verlängerung von 2004 bis 2021: Sinnesberger GmbH, Kirchdorf.

Verlängerung von 2010 bis 2021: Neuner GmbH & Co KG, Hotel Central & St. Johanner Hof, St. Johann; Pletzer Anton GmbH, Hopfgarten; Tischlerei Decker GmbH, Itter.

Verlängerung 2016 bis 2021: „Fred‘s“ Malerei GmbH, Erpfendorf; Hotel Kitzhof GmbH, Kitzbühel; Kracher Installationen & Haustechnik GmbH, Kirchdorf; Raubinger Rudolf, Malerei, Kössen.

Bild: Zum ersten Mal das Prädikat „Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb“ verliehen bekam die Exenberger Elektro-Technik GmbH aus Kitzbühel: V. li. Kammerrat Markus Obojes (AK Tirol), Arbeitslandesrätin Beate Palfrader, die beiden Prokuristen Manuel Bachler und Andreas Wallner sowie Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf und Präsident Christoph Walser (WK Tirol). Foto: Land Tirol/Wucherer