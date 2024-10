Auszeichnung für Gesundheitsteam

Am 5. Oktober findet der jährliche Zivilschutztag in ganz Österreich statt. Heuer wird zudem erstmals das neue Bevölkerungswarnsystem AT-Alert österreichweit getestet.



Innsbruck | Am Samstag werden in der Zeit von 12 bis 12.45 Uhr vier verschiedene Signale zu hören sein: „Sirenenprobe“, „Warnung“, „Alarm“ und „Entwarnung“. Gleichzeitig zur Sirenenprobe um 12 Uhr wird AT-Alert durch das Bundesministerium für Inneres für ganz Österreich ausgelöst. Um 12.45 Uhr – gleichzeitig mit der Sirenenentwarnung – erfolgt auch nochmal eine AT-Alert-Testauslösung für ganz Tirol durch die Landeswarnzentrale. Beide Testauslösungen werden auf höchster Warnstufe durchgeführt – entsprechend werden die Testnachrichten also von allen mit einer Funkzelle verbundenen Mobiltelefonen in Tirol empfangen. Der Empfang der AT-Alert-Testnachrichten wird jeweils für 30 Minuten gegebene sein. Insbesondere an den Bundeslandgrenzen ist es möglich, dass Testnachrichten mehrfach, auch von anderen Bundesländern, empfangen werden können.



Österreichweit beläuft sich die Anzahl der Zivilschutzsirenen auf rund 8.300. In Tirol stehen aktuell 1.025 Sirenen für die Alarmierung zur Verfügung (Kitzbühel: 78). KA