AustrianSkills: Tirol ist stark dabei

Bei den AustrianSkills, die Ende November in Salzburg stattfanden, gab es für die Tiroler Teilnehmer Grund zur Freude. Insgesamt neun Auszeichnungen konnten die jungen Fachkräfte für sich verbuchen, vier davon in Gold.

Salzburg, Oberndorf | Einen wahren Medaillenregen konnten die Tiroler Teilnehmer bei den AustrianSkills, den österreichischen Staatsmeisterschaften der Berufe, verzeichnen. In den mehrtägigen Wettbewerben traten knapp 400 Fachkräfte in 39 Bewerben gegen ihre Berufskollegen an. In vier Kategorien konnten Tiroler Teilnehmer den Sieg einheimsen und dürfen sich nun Staatsmeister ihres Berufes nennen. Neben vier Mal Gold konnten zudem noch zwei Mal Silber und drei Mal Bronze abgeräumt werden, was in einer beeindruckenden Leistung von neun Medaillen für die Tiroler mündete.

So konnten sich bei den Gartengestaltern Johannes Schöler und Pascal Wegscheider (Gartenbau Kerschdorfer, Stumm) durchsetzen. In der Kategorie Chemie Labortechnik durfte sich Katharina Rübsamen (Sandoz Novartis, Kundl) über den ersten Platz freuen. Bei den Sanitär und Heizungstechnikern konnte sich Mathias Fill (Installationen Hofer GmbH, Wildschönau) gegenüber der Konkurrenz durchsetzen. Einen Tiroler Doppelsieg gab es in der Kategorie Grafik Design zu verzeichnen. Dort gewann Martin Straif (Northlight GmbH, Ampass) vor Florian Gattermair (FH Kufstein). Einen weiteren zweiten Platz gab es in der Kategorie Restaurantservice durch Johannes Aistleithner (Hotel Alpenhof Hintertux) zu verzeichnen.

Den dritten Platz belegten Julia Eder (Wellnessresidenz Alpenrose, Maurach) in der Kategorie Köchin, Lukas Fellner (Mark Schrettl, Münster) bei den Spenglern und Jakob Mayer (Steinmetz Neumayr, Oberndorf) bei den Steinmetzen.

Über einen dritten Platz bei den Steinmetzen konnte sich Jakob Mayer (3.v.r.) von Steinmetz Neumayr aus Oberndorf freuen. Foto: WKÖ/SkillsAustria