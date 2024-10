Ausstellung war ein voller Erfolg

Zum Abschluss stand am Wochenende am Maurachhof ein Diskussionsabend zur Bedeutung von Upcycling in Kunst, Landwirtschaft und Architektur auf dem Programm.



Kitzbühel | Drei Monate lang belebte die Ausstellung „Land(wirt)schaft oder: It goes not on a cowhide“ die Kulturszene in Kitzbühel und lockte sogar den einen oder anderen bisher nicht Kulturinteressierten in den Maurachhof. Beate und Andreas Obermoser hatten die Idee, ihren ehemaligen Kuhstall, der in den vergangenen Jahren bereits vielen Projekten als Heimat diente und den meisten noch als ehemalige Squash-Halle in Erinnerung ist, in einen kreativen Ausstellungsraum zu verwandeln. Unter der Leitung des Kitzbüheler Malers Matthias Bernhard präsentierten bis Sonntag 45 Künstler aus ganz Österreich ihre Werke.



„Landwirtschaft hat schon immer Kultur geschaffen. Deshalb freut es mich, dass hier bildende Kunst mit Landwirtschaft verknüpft wird. Es gibt wenige Menschen, die an so einem schönen Standort offenen Raum für Kulturbegeisterte zur Verfügung stellen“, hielt etwa Stefan Niedermoser, Geschäftsführer von regio3 Regionalmanagement, fest.



Über den Winter kehrt nun wieder etwas Ruhe am Maurachhof ein. Doch für das kommende Jahr hat der Verein „Kunstbühel“ bereits einige neue Projekte im Kopf. sh

Bild: Architektin Katharina Staffner, die Initiatoren Andreas und Beate Obermoser, Mit-Organisatorin Bianca Riegler, Künstler Matthias Bernhard und regio3-GF Stefan Niedermoser freuten sich über einen gelungenen Saison-Abschluss. Foto: Huber