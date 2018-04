Ausführliche Fußballberichte im Anzeiger

Der Fußball im Tiroler Unterhaus erwacht langsam wieder. Erneut gab es aber wieder einige Spielabsagen. St. Ulrich zeigte in seinem ersten Frühjahrsauftreten Moral und dreht die Partie in Bruckhäusl. Kirchberg zeigte sich in toller Form und feierte einen klaren Sieg gegen den Tabellenführer. Ausführlich berichten wir morgen im KITZBÜHELER ANZEIGER!