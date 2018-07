Aufruf zu Schmetterlingszählung

Zeig her deinen Schmetterlingsgarten: Aufruf zu Schmetterlingszählung in Österreichs Gärten. Großes Ochsenauge wieder Platz 1?

Österreich | Weil bereits die Hälfte aller österreichischen Schmetterlingsarten in ihrem Bestand vom Aussterben bedroht oder gefährdet ist und die Schmetterlingsforschung zu wenige Daten hierzu hat, rufen Blühendes Österreich und GLOBAL 2000 heuer bereits zum zweiten Mal von 12. Juli bis 05. August 2018 zur sommerlichen Schmetterlingszählung in Österreichs Gärten auf. „Zeig her deinen Schmetterlingsgarten“ nennt sich die Citizen- Science Zählaktion, bei der herausgefunden werden soll, welche Schmetterlinge in den heimischen Gärten, Balkonen und Terrassen flattern. Ist das Große Ochsenauge wieder der meistgesichtete Schmetterling in Österreichs Gärten? Bleibt Niederösterreich das artenreichste Bundesland? Und wo befindet sich der artenreichste Garten Österreichs?

Gärten wichtig für Artenvielfalt

„Wie wichtig naturnah gepflegte Gärten sind, verdeutlicht der Rückgang artenreicher Blühwiesen um knapp 60 Prozent in den letzten drei Jahrzehnten“, sagt Ronald Würflinger, Geschäftsführer von Blühendes Österreich. „Jeder artenreiche und wilde Garten ist ein Beitrag für mehr Schmetterlingsvielfalt.“

Schließlich gibt es rund 3,9 Millionen Haushalte in Österreich, davon haben 86 Prozent einen Garten, Balkon und/oder eine Terrasse. „Da können Gärtnerinnen und Gärtner einiges zu unserer heimischen Artenvielfalt beitragen, oder durch Gift und karge Gärten kaputt machen“, so Würflinger.

Artenschutz beginnt im Garten

Blühendes Österreich und GLOBAL 2000 empfehlen biologischen Dünger wie Kompost oder natürliche Schädlingsbekämpfungsmittel, um den Boden gesund zu halten und den Grundstein für Artenvielfalt im Garten zu legen. Wer speziell Schmetterlinge im Garten haben möchte, der mäht weniger und lässt Brennnesseln stehen. Damit steht sowohl Futter für die Raupen, als auch Nektar für die Schmetterlinge bereit.

Mitmachen zahlt sich aus

Auch Schmetterlingsexperte Helmut Höttinger ruft alle GartenbesitzerInnen auf, die Schmetterlinge zu fotografieren. „Segelfalter, Großes Ochsenauge, Admiral oder Kaisermantel: jedes Schmetterlingsfoto zählt und hilft der Wissenschaft. So kam letztes Jahr ein Thymian Bläuling (Pseudophilotes vicrama) im Südburgenland (Eisenberg an der Raab) einer Teilnehmerin vor die Linse. Er wurde dort nur drei Mal gesichtet, zuletzt vor 20 Jahren im Jahr 1998!“ Die Ergebnisse der Zählung gehen in eine Bestandsstudie ein.

Zeig her deinen Schmetterlingsgarten – So funktionierts:

Zeitraum 12. Juli bis 05. August 2018 App „Schmetterlinge Österreichs“ öffnen bzw. herunterladen und anmelden

Unterschiedliche Schmetterlingsarten im Garten fotografieren und über die App im Rahmen der Aktion „Zeig her deinen Schmetterlingsgarten“ hochladen

Preise gewinnen: 1x Urlaub am Weingut, 2x2 Plätze für private Wanderung mit Bergsteigerlegende Peter Habeler, REWE Group Gutscheine im Wert von 300 EUR

Download der App, Infos und Bestimmungshilfen hier