Aufregung wegen neuer Deponie

Mehr als hundert Fahrten in zwei Tagen zählte ein Anrainer in Schwendt bei der neuen Bodenaushubdeponie, die seit einigen Monaten in Betrieb ist. Kein Einzelfall, denn immer wieder kommt es zu Einsprüchen bei den derzeit 18 bewilligten Deponien im ...