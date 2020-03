Auf zu den 20. IDUS-Winterspielen

Mit der Idee „Integration durch Sport“ starteten 2001 die ersten Winterspiele für Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Nach 20 Jahren hat sich IDUS zu einer Erfolgsgeschichte entwickelt und feiert am 8. März sein Jubiläum.



St. Ulrich | Gemeinsam mit der Lebenshilfe und einigen engagierten St. Ulrichern fanden 2001 die ersten Winterspiele für Menschen mit besonderen Bedürfnissen statt. Die Idee dahinter hat sich bis heute nicht geändert und ist der Grundstein der Erfolgsgeschichte: „Bei den Winterspielen sollen die im Mittelpunkt stehen, die sonst oftmals am Rande der Gesellschaft leben müssen. Mittels Sport wollen wir den Einheimischen die Hemmungen im Umgang mit diesen großartigen, liebenswerten Menschen nehmen“, so Maria Lodewijks, die Obfrau des Vereins IDUS.



Waren es bei der ersten Veranstaltung nur eine handvoll Teilnehmer aus dem Bezirk, so sind es mittlerweile weit über Einhundert aus Tirol und Salzburg, die sich im Slalom, Langlauf und Eisstockschießen messen. Erstmals wird es heuer beim Eisstockschießen auch eine Staffel geben. So werden die Staffeln mit vier Teilnehmern gemischt aus Athleten mit ihren Betreuern oder Familien gebildet. Aber auch Zuschauer und Kinder sind herzlich eingeladen mitzumachen.

Der Spaß und das gemeinsame Erleben stehen natürlich im Vordergrund. Bei allen Bewerben werden die Athleten von Kindern und Helfern aus dem Pillerseetal unterstützt und begleitet. So hat beispielsweise jeder Langläufer einen Begleiter, der mitläuft und anfeuert.

Volle Unterstützung

Der Verein IDUS ist zwar klein, seine 15 Mitglieder aus St. Ulrich und St. Jakob dafür aber umso engagierter. Bei den Winterspielen sind auch viele Helfer im Einsatz. „Ohne die zusätzlichen Helfer und die Unterstützung durch die Gemeinden, die Bergbahn Buchensteinwand, Skischule, Skiverleih sowie viele weitere heimische Firmen und Vereine sowie den Kuchenbäckerinnen aus der Region wäre die Durchführung nicht möglich“, dankt die Obfrau. Zuschauen, Mut- und Mitmachen bei den Winterspielen kann übrigens jeder. Die Eröffnung der IDUS-Winterspiele ist am Sonntag, 8. März, um 10 Uhr bei den Bergbahnen Buchensteinwand in St. Ulrich. Die Bewerbe beginnen um 10.30 Uhr. Alle Informationen zu den Winterspielen: www.idus.at.

Im Jahr 2001 fand die erste Auflage der IDUS-Winterspiele statt. Der Grundgedanke ist immer noch ein Erfolgsgarant. Foto: Schneider