Auf in's kulinarische Wochenende

Genuss am Street Food Festival in Kitzbühel, noch bis Sonntag am Hahnenkammparkplatz. Aber auch beim Leonhardiritt in Oberndorf werden Sie mit Schmankerl verwöhnt. Zum Schnäppchenjäger werden können Sie bei den Flohmärkten in St. Johann, Jochberg und Fieberbrunn, wo man immer hervorragende Kuchen & Cafés bekommt.

Wem das noch nicht genug ist, der findet noch mehr Events in unserem Veranstaltungskalender.

Schönes Wochenende!