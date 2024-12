Auch ein Lurch wurde gesegnet

Die erste Kinderandacht mit Tiersegnung in Schwendt übertraf mit mehr als 60 Kindern, Familien, vielen Tieren und sogar einem exotischen Axolotl alle Erwartungen.



Schwendt | Auf einer kleinen Anhöhe steht sie, die Schwendter Pfarrkirche. Der spätgotische, unter Denkmalschutz stehende Sakralbau, ist dem Heiligen Ägidius geweiht. Der Legende nach nährte ihn durch Gottes Fügung eine Hirschkuh mit ihrer Milch. Wie überaus passend, dass dort eine Tiersegnung stattfand, die alle Erwartungen übertraf, und zwar in vielerlei Hinsicht. Über 60 Kinder und ihre Familien, aber auch Ehepaare, zum Teil weit angereist, und Gassigeher füllten die Kirche an diesem Samstagnachmittag fast bis auf den letzten Platz. Die Organisatorinnen Religionslehrerin Tanja Reiter und die Schwendter Pfarrgemeinderatsobfrau Hedwig Sojer waren erstaunt über diesen großen Andrang. Ihre monatlichen Kinderandachten seien stets sehr gut besucht, aber mit so einem überwältigenden Echo auf die erste Tiersegnung hatten sie wirklich nicht gerechnet!



„Hausherr“ Kirchenmaus Klaus konnte sichtlich stolz, nicht nur viele Fellnasen auf vier Pfoten, sondern auch zahlreiches Federvieh begrüßen. Sogar ein exotisches, im Wasser lebendes Tier war zur Segnung durch Pfarrer Rupert Toferer gebracht worden, ein sogenannter Axolotl. Ja, genau, was oder wer ist das denn!? „Dieses kleine „Wassermonster“ ist ein mexikanischer Schwanzlurch, der über die unglaubliche Fähigkeit verfügt, Gliedmaßen, Organe, sogar Teile seines Gehirns und Herzens wiederherzustellen und bis zu 20 Jahre alt werden kann“, half seine junge Besitzerin vielen Unwissenden, neugierig Fragenden gerne auf die Sprünge.



Die hauptamtliche kfb-Mitarbeiterin zeigte sich dankbar für das Engagement des ehrenamtlichen Schwendter Frauenteams, Tanja und Hedwig, die ihre Idee der Tiersegnung mit großem Einsatz und kreativer Umsetzung verwirklichten. Als Effata-Siegerinnen 2024 stehen sie gemeinsam mit Pfarrer Rupert Toferer für eine Kirche, die offen für neue Formate ist und Menschen sowie Tiere willkommen heißt – wie an diesem besonderen Nachmittag. KA

Bild: Patricia Reiter mit ihrem Axolotl (hinten links). Pfarrgemeinderatsobfrau Hedwig Sojer freute sich über den großen Andrang. Foto: Zawadil