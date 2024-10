Asphaltierung erst im November

Die Sanierung des Linderbrandweges in Oberndorf ist nach wie vor nicht abgeschlossen. Auf Wunsch des Fußballclubs wird erst im November asphaltiert.



Oberndorf | Rund um den Linderbrandweg in Oberndorf – der Anzeiger berichtete mehrmals – gab es immer wieder Diskussionen und nicht nur in der Gemeindestube. Die Straße ist zum einen die Hauptverbindung zum Fußballplatz, zum anderen inzwischen auch der offizielle Radweg. Der Motorsportclub sowie die Bogenschützen sind ebenfalls im Bichlach beheimatet. Auf vielfachen Wunsch wurden dort Straßenlaternen installiert und Wasserleitungen eingebaut. Allerdings dauerte das Projekt länger als gedacht.



In einer Gemeinderatssitzung wurde kritisiert, dass die Weginteressentschaft zu wenig einbezogen worden sei. Die Baustelle wurde sogar vorübergehend von Bürgermeister Hans Schweigkofler eingestellt. Inzwischen ist ein Gr0ßteil der Arbeiten abgeschlossen, allerdings fehlt nach wie vor die neue Asphaltierung.



„Die Weginteressentschaft ist inzwischen aufgelöst. Das ging auch einstimmig über die Bühne“, informiert Vize-Bürgermeister Hannes Waltl, der Obmann des Infrastruktur-Ausschusses ist. Jetzt ist der Weg endgültig im Besitz der Gemeinde, doch die Straße ist nach wie vor in einem schlechten Zustand. „Die Asphaltierung steht noch aus“, erklärt Waltl und nennt auch gleich die Begründung: „Auf Wunsch des Fußballclubs haben wir die Bauarbeiten verschoben. Grund dafür sind zahlreiche Veranstaltungen am Wochenende, zu denen auch viele Busse anfahren.“



Der Auftrag für die Asphaltierung sei aber natürlich schon längst vergeben. „Am 3. November wird mit den Asphaltierungsarbeiten gestartet“, informiert Waltl. Innerhalb weniger Tage dürfte dann die Sanierung abgeschlossen sein. mak

Bild: Der Linderbrandweg in Oberndorf – u.a. die Verbindung zum Fußballplatz – ist im Moment noch mit Schlaglöchern übersät. Foto: Klausner