Arbeitsunfall in St. Johann i.T.

St. Johann i.T. | Am 16. November 2018, gegen 15:30 Uhr war ein 46-jähriger Österreicher in einer Firma in St. Johann i.T. damit beschäftigt mit einem Gabelstapler Paletten zu transportieren. Dabei streifte er einen 55-jährigen Österreicher, wobei der Mann schwer verletzt wurde. Der Mann wurde in das Krankenhaus St. Johann i.T. eingeliefert.

