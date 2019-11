Arbeitsunfall in Kitzbühel

Kitzbühel | Am 5. November, gegen 10.10 Uhr, lud ein 44-jähriger Österreicher in einer Dachgeschosswohnung Glasplatten von einem am Balkon abgestellten Glasbock. Eine Glasplatte fiel dabei um und klemmte den Mann ein. Er musste von der Feuerwehr Kitzbühel befreit werden. Nach der Erkundung durch den Einsatzleiter der FF Kitzbühel wurde sofort mit der Befreiung des Verunfallten begonnen. Die medizinische Versorgung wurde vom Notarzt des Rettungshubschraubers C4 übernommen. Der Mann konnte mit einer Bergewanne über einen Kran gerettet werden.