Arbeitsunfall in Hopfgarten

Hopfgarten | Am 2. September 2020, gegen 09:00 Uhr, führte ein 29-jähriger Österreicher auf dem Dach eines Heustadels in Hopfgarten Arbeiten durch. Beim Übertritt vom Dach auf eine Leiter rutschte der Mann aus und stürzte aus einer Höhe von ca. 3,5 Meter auf ein Feld. Dabei zog sich der Mann Verletzungen unbestimmten Grades an beiden Armen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.

