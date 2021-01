Anzeiger Schatzkistl NEU ab Februar

Unser Anzeiger-Schatzkistl enthält wöchentlich, jeden Donnerstag, viele Kostbarkeiten die es nur zu entdecken gilt. Sie haben was zu verkaufen oder zu verschenken oder aber Sie sind auf der Suche nach was Besonderem, dann ist unser Anzeiger Schatzkistl genau das Passende für Sie.

Egal ob Kinderspielzeug, Sportartikel, Haushalt & Garten, Elektro, PC oder Telefon, Mode & Accessoires, Bücher & Zeitschriften oder auch Tierbedarf, ab Februar hat alles Platz im Anzeiger Schatzkistl.

In der Raritätenecke finden Liebhaber Kostbarkeiten und Schätze mit besonderem Wert.

Was muss ich tun?

Der Kitzbüheler Anzeiger erscheint jeden Donnerstag. Anzeigenschluss ist jeweils Montag, 12 Uhr. Mailen oder Faxen Sie uns eine kurze Beschreibung sowie eine Telefonnummer an untenstehende Adresse. Gerne können Sie auch ein Foto vom Artikel mitschicken, falls gewünscht.

Was kostet es?

Kosten für max. 5 Zeilen

1 Schatz ohne Foto € 8,00, 1 Schatz mit Foto € 16,00, Kostbares Raritätenecke € 32,00

(Preise sind inklusive MwSt. und pro Woche)

Bitte um Angabe Ihrer Daten (Name und Adresse)

Die Rechnung erhalten Sie per Mail.

Kontaktdaten

Ich freue mich auf Ihre Schätze per Mail.

Sandra Neumayer, T +43 5356 6976-18, neumayer@kitzanzeiger.at

www.kitzanzeiger.at

Falls Sie noch Fragen zum Anzeiger Schatzkistl haben, dann rufen Sie mich einfach an.