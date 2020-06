Anlagenbetrug in Oberndorf

Oberndorf | Eine 61-jährige Deutsche aus dem Bezirk Kitzbühel überwies in drei Tranchen insgesamt einen niederen 5-stelligen Eurobetrag an eine Internet-Trading-Plattform in der Annahme ihr Geld würde in Bitcoins investiert. Nachdem der Frau bewusst wurde, dass es sich um einen Betrug gehandelt hatte, wurde sie auf ebenfalls im Internet auf eine Firma aufmerksam, die das betrügerisch herausgelockte Geld „zurückholen“ werde. Hierzu musste eine Anzahlung im mittleren 3-stelligen Eurobetrag geleistet werden, weitere Provisionszahlungen wären demnächst fällig geworden. Die Ermittlungen sind laufend.

PI St. Johann - Tel. 059133 / 7221