Anklöpfeln für den guten Zweck

Kirchdorf | Volksschulkinder der 3A Klasse waren im heurigen Advent als Anklöpfler unterwegs. In zwei Gruppen wurde der Weihnachtsgruß an jeweils zwei Abenden von Haus zu Haus getragen. Die Sänger wurden sehr herzlich empfangen und mit Süßigkeiten und Spenden belohnt. Mit dem gesammelten Geld ermöglichen die Schüler einem einheimischen Kind eine Reittherapie und ein Teil der Spenden geht an das Jugendrotkreuz Tirol und kommt bedürftigen Kindern und ihren Familien zugute.

„Wir bedanken uns ganz herzlich für den freundlichen Empfang und die großzügigen Spenden und bei den Kindern und Begleitpersonen für ihre Zeit, die Lieder und die guten Wünsche“, freute sich Direktorin Martha Kirchmeir über diese gelungene Aktion. gs

Die „Anklöpfler“ zogen von Haus zu Haus und brachten den Weihnachtsgruß.

Foto: VS Kirchdorf