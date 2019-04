Angelobung und Beförderung

Ende März wurde in Aschau die Jahreshauptversammlung der 25 Feuerwehren im Bezirk Kitzbühel abgehalten.



Aschau | Neben der fast vollständig erschienenen Mannschaft konnte Kommandant Thomas Müller auch zahlreiche Ehrengäste begrüßen und den Anwesenden von gesamt 109 Ausrückungen berichten. Diese setzten sich zusammen aus 26 Einsätzen und Alarmierungen, 33 Übungen und 50 sonstigen Tätigkeiten.



Mit 43 Zusammenkünften war auch die Feuerwehrjugend wieder äußerst aktiv. Das Augenmerk lag im vergangenen Jahr besonders im Bereich der feuerwehrtechnischen Ausbildung.



Viele Auszeichnungen und Ehrungen



Ein besonderer Programmpunkt einer jeden Jahreshauptversammlung sind die Angelobung, die Beförderungen und Ehrungen verdienter Mitglieder.



Angelobt wurde Simon Bacher und gleichzeitig zum Feuerwehrmann befördert. Die Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann erhielten Marco Astl und Christoph Mauracher und zum Löschmeister wurden Hannes Horngacher und Stefan Mauracher befördert. Kassier Josef Hetzenauer trägt zukünftig den Dienstgrad des Oberverwalters. Für bereits 40-jährige Treue zur Aschauer Wehr wurden Franz Klingler und Christian Schroll ausgezeichnet. Mit einer besonderen Auszeichnung wurden sieben weitere Feuerwehrmitglieder geehrt. Aus den Händen von Bezirksfeuerwehrinspektor Bernhard Geisler erhielten Franz Hauser, Florian Mauracher, Martin und Christian Schroll das Verdienstzeichen des Bezirksfeuerwehrverbandes in Bronze.



Bernhard Bacher und Madeleine Noichl-Schiessl erhielten das Verdienstzeichen in Silber und Kommandant Thomas Müller darf sich über diese Auszeichnung in Gold freuen.

Bild: Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurden Franz Klingler und Christian Schroll ausgezeichnet. V.li.: KDT Stv. Bernhard Bacher, BFI Bernhard Geisler, Bürgermeister Helmut Berger, Franz Klingler, Christian Schroll und KDT Thomas Müller. Foto: FWW Aschau