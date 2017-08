Andreas Gabalier war König von Kitz

Es war triumphal, phänomenal, einzigartig. Mit einer bombastischen Bühnenshow setzte Andreas Gabalier dem Kitzbühel Musikfestival 2017 die Krone auf. Tausende Menschen feierten den Superstar aus der Steiermark, der Samstagnacht in einem verregneten Openair-Konzert seinen vollsten Einsatz gab. Und es ist schon jetzt fix: 2018 wird es mit ihm in der Gamsstadt ein Wiedersehen geben.



Kitzbühel | Mystisch war die knorrige kleine Alm rechts oberhalb der Bühne in Nebelschwaden gehüllt – bis er, der unumstrittene Star des VolksRock‘n‘Roll, hervortrat und im Stadion frenetischer Jubel ausbrach. Der Beginn einer monumentalen Bühnenshow, die Andreas Gabalier samt Band seinem Kitzbüheler Publikum bescherte. Samstagabend hat der „Steirerbua“ das bis auf den letzten Platz ausverkaufte Openair-Stadion in ein rotkariertes Kolosseum verwandelt.

Er selbst wurde zum Gladiator, der mit Gabalier‘scher Urgewalt und bombastischer Performance Tausende Menschen in seinen Bann zog. Drei Stunden lang stand der „Mountainman“ auf der Bühne, gab alles für seine Fans und sang für sie seine Songs, die längst zu Hymnen geworden sind. Die Massen schunkelten und tanzten mit ihrem Idol durch die Nacht und trotzten Regen und Kälte. „Es geht mir das Herz auf, wenn ich so viele strahlende Gesichter sehe“, sprach der Superstar zu seinem Publikum. „Hier sind Alt und Jung, fesche Dirndln und knackige Burschen, vereint. Das ist der wahre VolksRock‘n‘Roll. Danke Kitzbühel!“



Szenenwechsel zur Schlagernacht am Freitag, in der Stars wie Johnny Logan, Matthias Reim, Francine Jordi, Die Dorfrocker, Charly Brunner & Simone, Anita & Alexandra Hofmann, die Newcomer Vincent Gross und Mela Rose und die Kitzbüheler Künstlerin Stina Gabriell mit ihren Live-Auftritten das Publikum begeisterten.



Nicht zu vergessen die große Opening-Party am Donnerstag vor der Kitzbühel Alm mit geschätzten 1.500 Besuchern.



Groß ist die Freude auch bei Veranstalter Thomas Rass, der abschließend ein überaus positives Resümee zieht. „Ich bin zufrieden und glücklich, dass alles gepasst hat und wir Andreas Gabalier 2018 zum sechsten Mal in Folge begrüßen dürfen.“ Alexandra Fusser, Fotos: Fusser, kitzmusik/Lobenwein