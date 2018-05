Andrang bei den Kinderfreunden

Wie schon seit über 40 Jahren stand am 1. Mai in Kitzbühel wieder alles im Zeichen der Kinder. Bei schönem Wetter luden die Kinderfreunde Kitzbühel auch heuer wieder zum alljährlichen „FEST FÜR KINDER“ auf das Areal beim Sportpark.



Dieses Jahr folgten über 270 Kinder mit Familien der Einladung, um bei den Stationen der Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz, sowie den 10 Aktivstationen der Kinderfreunde Kitzbühel Spiel und Spaß in den Mittelpunkt zu stellen. „Wir sind überwältigt vom heurigen Andrang bei unserem Fest für Kinder“, meint Dominik Bertsch, Vorsitzender der Kinderfreunde Kitzbühel und ergänzt „auch heuer war uns das Wetter wieder gnädig und wir konnten das Fest wie geplant im Freien durchführen.“

Das Fest bot auch heuer wieder alles was das Kinderherz begehrt, springen in der Hüpfburg, klettern bei der Feuerwehr, Handwerken in der Bauecke, Schminken und noch vieles mehr. Auch für das leibliche Wohl war wieder mit Würstel, Getränken, Kaffee und Kuchen gesorgt.

„Ohne unsere fleißigen Helfer ist ein solches Fest gar nicht möglich und ich möchte mich im Namen der Kinderfreunde bei allen bedanken, die das Fest durch Kuchen, ihren Einsatz oder finanziell unterstützen. Selbstverständlich auch bei meinen Kollegen im Vorstand, Barbara Döttlinger, Thomas Wimmer und meiner Frau Tina.“ blickt Dominik Bertsch auf sein inzwischen 12. „FEST FÜR KINDER“ als Vorsitzender zurück. Die Entwicklung in diesen Jahren kann sich sehen lassen, anfänglich noch in der Innenstadt von Kitzbühel ist das Fest in den letzten Jahren unglaublich gewachsen und hat sich über den Hahnenkammparkplatz und dem Trendsportplatz zum Sportpark weiterentwickelt. „Der Sportpark hat sich für uns als optimale Lösung etabliert. Bei schlechtem Wetter ist ein Wechsel in die Halle möglich, bei trockenem Wetter bietet der Parkplatz optimale Bedingungen.“

Der Termin für 2019 steht auch schon wieder, denn der 1. Mai gehört in Kitzbühel schon seit langem den Kindern und das wird auch weiterhin so bleiben, also schon jetzt im Kalender vormerken und einplanen denn auch 2019 gibt es wieder das „FEST FÜR KINDER“ der Kinderfreunde Kitzbühel!