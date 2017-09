Alt-Bürgermeister wird Ehrenbürger

In einer außerordentlichen Sitzung am beschloss der Kirchdorfer Gemeinderat einstimmig, Alt-Bgm. Ernst Schwaiger die Ehrenbürgerschaft zu verleihen.



Kirchdorf | 30 Jahre lang in der Kommunalpolitik, davon 24 Jahre als Bürgermeister – für dieses Engagement will die Gemeinde Kirchdorf ihren Alt-Bürgermeister Ernst Schwaiger ein ganz besonderes Dankeschön sagen.



„Wir haben im Rahmen einer außerordentlichen Gemeinderatssitzung beschlossen, Ernst Schwaiger zum Ehrenbürger zu ernennen“, informiert Bgm. Gerhard Obermüller, der sich besonders freut, „dass der gesamte Gemeinderat so hinter unserem ehemaligen Dorfchef steht.“



Der 66-jährige Ernst Schwaiger, der jahrzehntelange in Kirchdorf ein Lebensmittelgeschäft betrieb, stieg Mitte der 1980er-Jahre in die Gemeindepolitik ein. Nach sechs Jahren als Gemeindevorstand wurde er als erster Dorfchef Kirchdorfs direkt gewählt. Im Februar 2016 übergab er dann das Zepter an seinen Nachfolger Gehard Obermüller, der Schwaiger auch Rosen streut: „Ernst Schwaiger hat viel Gutes für Kirchdorf erreicht.“



Unter anderem wurde die Hochwasserverbauung – immerhin das damals größte Hochwasser-Schutzprojekt Mitteleuropas – in seiner Ära abgeschlossen. Auch der Bau des Bildungszentrums mit Schule, Kindergarten und Krippe hat er federführend mitgestaltet.



Streitbarer Dorfchef



Seine vielgerühmte Ehrlichkeit hat Ernst Schwaiger nicht nur einmal vor den Kadi gebracht und auch vor der hohen Politik hat der streitbare Dorfchef zum Wohle „seiner“ Kirchdorfer nie „gekuscht“. Und das tut er übrigens auch jetzt nicht – nach wie vor fungiert der Kirchdorfer als Obmann der Großachengenossenschaft. Unter anderem wurden in seiner Ära bisher die Schutzbauten nicht nur in Kirchdorf, sondern auch in Kössen und an der Reither Ache umgesetzt.



Die Ehrenbürgerschaft wird Ernst Schwaiger im Rahmen des Erntedankfestes am Sonntag, 1. Oktober, verliehen. Margret Klausner