Alpinunfall in Kirchdorf

Kirchdorf | Beim Abstieg vom Mitterkaiser-Gipfel in Kirchdorf iT rutschte ein 54-jähriger deutscher Staatsbürger am 19.07.2020 gegen 14.15 Uhr auf einer Schrofenrinne kurz vor der „Fritz Pflaum Hütte“ aus und stürzte, sich mehrmals überschlagend, eine längere Strecke im Geröll/Schrofengelände abwärts. Dabei zog sich der Mann schwere Verletzungen zu. Seine beiden Begleiter leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der Alpinist wurde vom NAH in das BKH St Johann iT geflogen.

PI Westendorf - Tel. 059133 / 7209