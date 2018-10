Alpenverein Kitzbühel

Farbenfrohe Herbstwanderung unter den Hochkönigwänden am Freitag, 26. Oktober, Staatsfeiertag.

Sektionstour

Start beim Arthurhaus, oberhalb vom Mühlbach am Hochkönig. Von dort führt der Wanderweg flach ins Riedingtal, danach folgt ein dreißigminütiger Anstieg zu den vier Hütten. Über einen Almsteig geht es am Fuße der imposanten Mandl-Südwände sowie der Bratschenköpfe und des Hochkönigs bis zur Erichhütte. Nach der Einkehr Weiterwanderung auf dem höheren Weg bis zum Filzensattel. (Alternativ gäbe es die Möglichkeit, in die Ortschaft Dienten abzusteigen.)

Dies ist eine einfachere Wanderung mit nicht sehr vielen Höhenmetern (300 Hm Auf- und 400 bis 600 Hm Abstieg). Dementsprechende Kondition und Trittsicherheit sind erforderlich. Gehzeit bis zum Filzensattl (Ziel) 4 bis 5 Stunden.

Abfahrt: Freitag, 26. Oktober, 7 Uhr Pfarrauparkplatz. Kosten: 35 Euro für ÖAV-Mitglieder, 55 Euro für Nichtmitglieder. Tourbegleitung: Alpinwart Jonny Möllinger, Tel.0664/9970421. Anmeldungen bis Dienstag, 23 Oktober, 17 Uhr bei Eurotours, Tel. 05356/606-00