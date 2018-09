Alles bereit für Gamstrail Festival

Mit 300 Startern aus über zehn Nationen ist die Premiere des Gamstrail Festivals am kommenden Wochenende in Kitzbühel ausgebucht. Teilnehmer, Begleiter und Zuseher dürfen sich auf ein spannendes wie unterhaltsames Event freuen.



Kitzbühel | Wenn am Samstag, 22. September, um 10 Uhr der Startschuss zum ersten Gamstrail Kitzbühel erfolgt, dürfen sich die Veranstalter über ein starkes, internationales Teilnehmerfeld freuen. 300 Marschierer und Läufer nehmen an der Premiere des Trailrunning Events am Kitzbüheler Horn teil. Sie konnten bei der Anmeldung aus drei Distanzen wählen: 6K vertikal von der Hornbahn Talstation bis ins Alpenhaus, wo die ersten gegen 10.30 Uhr im Ziel erwartet werden. Die Teilnehmer des 20K nehmen Kurs auf die Bichlalm und die Starter beim 32K statten der Auracher Wildalm einen Besuch ab. Die Schnellsten in der Mittel- bzw. Langdistanz werden gegen Mittag im Start-/Zielgelände an der Hornbahn Talstation erwartet. Alle Details und Infos zum Streckenverlauf sind online unter www.gamstrail.at verfügbar.



Attraktives Rahmenprogramm



Begleiter und Fans sind beim Gamstrail hautnah am Geschehen mit dabei. Ob entlang der Strecke, im Ziel im Alpenhaus oder im Tal, die Live-Moderatoren behalten das Renngeschehen für die Zuseher im Auge. Unterdessen können die Kinder sich im Kids Kletterparcours am Berg, dem Salomon Geschicklichkeitsparcours im Tal, beim Schminken und Malen oder in der Hüpfburg austoben. Für das leibliche Wohl sorgen die Kitzbüheler Bäuerinnen, Kiwi Küche sowie die ansässigen Wirte am Berg. Im Ausstellungsgelände im Zielbereich erhalten Interessierte Top-Beratung aus erster Hand.



Gamstrail Party



Ab 17 Uhr startet die abendliche Gamstrail Party, zu der alle Einheimischen und Gäste herzlich eingeladen sind. Der Auftakt erfolgt mit der Siegerehrung über alle Distanzen und Klassen sowie einer Sachpreisverlosung für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Bei flotten Melodien der Band Bardon und heimischer Kulinarik klingt die Premiere des Gamstrail Festivals gemütlich aus.