„Alarmglocken sind deutlich“

Das Top Tirol Konjunkturbarometer liefert regelmäßig ein Bild über das Befinden der heimischen Unternehmen ab. Die Stimmung zum Jahresanfang 2025 kann nicht gerade als rosig bezeichnet werden.



Innsbruck | Die wirtschaftliche Lage in Tirol bleibt angespannt: Laut der Top-Tirol-Befragung bewerten nur 21 Prozent der Leitbetriebe ihre aktuelle wirtschaftliche Situation als gut, während 30 Prozent sie als schlecht einstufen. Besonders die Tiroler Industrie (49 Prozent negative Bewertungen der wirtschaftlichen Lage), die Bauwirtschaft (35 Prozent) und der Handel (30 Prozent) leiden unter der Rezession.



„Zum Glück verfügt Tirol über einen guten Branchenmix. Das Gewerbe (49 Prozent positive Bewertungen) mit Ausnahme des Baus und die Sparte Information und Consulting (30 Prozent) erweisen sich als Mutmacherbranchen in schwierigen Zeiten. Und der Tourismus (43 Prozent) erfüllt einmal mehr die Rolle eines Airbags am Standort Tirol“, erklärt WK-Präsidentin Barbara Thaler.



In Summe ist jedoch der Geschäftsklimawert mit -13 Prozent so tief wie seit der Finanzkrise 2009 nicht mehr. „In der Industrie liegt dieser Wert sogar bei -36 Prozent, dem niedrigsten Stand seit Beginn der Top-Tirol-Erhebungen im Jahr 2003. Damit sind die Alarmglocken deutlich zu hören, und ein Abwarten ist keine Option mehr“, erklärt die Präsidentin.



Ertragslage wie eine Fieberkurve

Die Kombination von schwacher Nachfrage, hohem Wettbewerbsdruck und hohen Kosten für Arbeit und Energie wirkt sich deutlich negativ auf die Ertragssituation vieler Betriebe aus: 42 Prozent der befragten Leitbetriebe sind mit ihrer Rohertragslage nicht zufrieden; nur 10 Prozent zufrieden. Zum Vergleich: Während der Hochkonjunkturphase im Sommer 2018 meldeten 43 Prozent der Leitbetriebe eine gute Ertragslage und nur 9 Prozent berichteten von einer schlechten Ertragssituation. „Die Ertragslage war in den letzten Jahren wie eine Fieberkurve von einem ständigen Auf und Ab gekennzeichnet. Das löst eine hohe Unsicherheit aus. Die Unternehmen brauchen jetzt am dringendsten Planbarkeit. Diese Stabilisierung und eine aktive Standortpolitik zählen zu den wichtigsten Aufgaben einer neuen Bundesregierung“, betont Barbara Thaler.



Die größte Wachstumsbremse für Tirols Wirtschaft sind die hohen Arbeitskosten. Gleich danach findet sich der unrühmliche „Aufsteiger des Jahres“: Bei der Top-Tirol-Umfrage vor einem Jahr wurden bürokratische Aufgaben noch von 27 Prozent der Betriebe bei den Wachstumshemmnissen an Platz 6 gereiht. Vor einem halben Jahr lag die Bürokratie auf Platz 4. Und heute wird Bürokratie von 62 Prozent der Betriebe als Problem genannt – sie ist damit das zweitgrößte Wachstumshemmnis geworden. „Das bedeutet, dass Tiroler Unternehmen zunehmend mit administrativen Aufgaben belastet sind, anstatt sich mit der Weiterentwicklung ihrer Produkte und Dienstleistungen beschäftigen zu können“, fasst Barbara Thaler zusammen. Auch die volatilen Energiemärkte und die steigenden Netzkosten sind für viele Betriebe eine Herausforderung. Die Belastungen durch hohe Energiepreise führen zu einem Wettbewerbsnachteil, insbesondere in energieintensiven Branchen. „Die Politik muss jetzt entlasten“, fordert Thaler. Die Präsidentin schlägt in diesem Zusammenhang eine Senkung der Energieabgaben und die Einrichtung eines Netzausbaufonds vor.



Pessimistischer Ausblick

Bezüglich der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung Tirols sind 40 Prozent der befragten Top-Betriebe für das Jahr 2025 pessimistisch, 55 Prozent neutral und nur 5 Prozent optimistisch. „61 Prozent der Betriebe sehen zunehmende Risiken, vor fünf Jahren lag dieser Wert noch unter 30 Prozent“, unterstreicht WK-Chefvolkswirt Stefan Garbislander. Die WK Tirol sieht in gezielten Reformen den Schlüssel zu einem Comeback der Tiroler Wirtschaft. KA

Bild: Stefan Garbislander, Leiter Wirtschaftspolitik, Innovation und Nachhaltigkeit in der Tiroler Wirtschaftskammer. Foto: WK/Die Fotografen