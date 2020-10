Aktive Pensionisten unterwegs

Den Herbst hat der Pensionistenverband Hopfgarten für einige Ausflüge in der Region noch genutzt.



Hopfgarten | Ende September unternahm die Ortsgruppe einen Ausflug auf die Waidringer Steinplatte an dem 25 Mitglieder des Pensionistenverbands teilnahmen. Die Fahrt führte über St. Johann nach Waidring von wo aus die Wanderer mit der Gondelbahn auf die Steinplatte gelangten. Dort bot sich die Möglichkeit zu ausgedehnten Sparziergängen durch den Triassic Park.



Ein besonderes Erlebnis bot die Aussichtsplattform, auf einer Seehöhe von 1600 m und ca. 70 m über dem Grund. Nach einer gemütlichen Einkehr in einem Restaurant ging es dann wieder zurück nach Hopfgarten. Anfang Oktober wurde allen Vereinsmitgliedern die Möglichkeit einer Führung durch das neu errichtete Sozialzentrum, “s*elsbethen“, geboten. Unter sachkundiger Führung fand die Besichtigung statt, an der rund 100 Mitglieder teilnahmen. Beeindruckend und aufschlussreich fanden die Mitglieder die neuen Räume.

Bild: Der Ausflug auf die Waidringer Steinplatte hat den Mitgliedern gefallen. Foto: PV Hopfgarten