Agnes Quartett begeistert in Kitz

Am vergangenen Mittwoch fanden die Kitzbüheler Sommerkonzerte 2024 einen würdigen Abschluss mit einem begeistert aufgenommenen Streichquartett-Abend, wohl die Krönung jeder Kammermusikserie.



Kitzbühel | Mit dem Anges Quartett aus Köln war ein junges, aufstrebendes Ensemble zu Gast in Kitzbühel. Die Mitglieder des Quartetts arbeiten für das Sinfonieorchester des WDR und das Königliche Opernhaus Covent Garden. In Kitzbühel präsentierten sie sich ganz klassisch mit Werken von Mendelssohn Bartholdy und Wolfgang Amadeus Mozart.



Abwechslungsreiche Stimmung

Als erster Programmpunkt erklang als Einzelsatz ein zweiteiliges Capriccio von Mendelssohn, welches dieser im Sommer 1843 geschrieben hat. Auf einen Beginn im Stil der sanft dahin gleitenden „Gondellieder“ folgt ein energisches, betont lebhaftes Allegro fugato über ein Thema Bach’scher Manier. Es folgte das d-Moll-Quartett von Mozart, das zweite der „Haydn-Quartette“, entstanden im Jahr 1783. Das Werk ist voll frühromantischer Emotionalität und begeistert durch seine abwechslungsreichen Stimmungen und Kontraste über alle vier Sätze.



Voller Konzertsaal der Landesmusikschule

Den Schlusspunkt des offiziellen Programms bildete Mendelssohns Streichquartett op. 80., ein zutiefst erschütterndes Requiem für die im Jahr 1847 plötzlich verstorbene, gleichfalls hochbegabte Schwester des Komponisten. Tiefe Trauer und Düsternis durchziehen den unruhevollen ersten Satz, wild zerklüftet, wie ein Aufschrei, der zweite, ein Scherzo. Auf den berührenden Klagegesang des Adagios folgt das hoch emotionale, doch gleichsam formal gebändigte Finale. Das Agnes Quartett beeindruckte an diesem Abend mit einer tiefgründigen und emotional intensiven Interpretation und zog das Publikum von der ersten Note in seinen Bann.



Zugaben nach tosendem Applaus

Auffällig war die exzellente Abstimmung der vier Instrumentalisten, die selbst in den anspruchsvollsten Passagen mit präzisem Zusammenspiel und nuancierten Dynamikwechseln glänzten.



Das Publikum reagierte mit tosendem Applaus und wurde noch mit zwei kleinen Zugaben bedacht. Nach der aufwühlenden Interpretation von Mendelssohns Streichquartett folgte ein ruhiger Ausklang mit dessen „Lied ohne Worte“. Mit einem Ausschnitt aus Joseph Haydns Serenadenquartett bekamen die Zuhörerinnen schließlich noch ein liebevolles Gutenacht-Geschenk.



Sommerkonzerte auf höchstem Niveau

Insgesamt blickt das Team der Kitzbüheler Musikfreunde wiederum auf eine äußerst erfolgreiche Konzertserie im heurigen Sommer zurück. Das Ziel, Kammermusik auf höchstem Niveau in Kitzbühel zu präsentieren, ist wiederum vollends erreicht worden. Man darf schon jetzt gespannt auf das nächste Jahr blicken heißt es von den Organisatoren. KA

Bild: Das Team der Kitzbüheler Musikfreunde blickt auf erfolgreiche Kitzbüheler Sommerkonzerte zurück. Foto: Martin Raffeiner