Aggstein feierte sein Jubiläum

Edelste Tropfen des Unternehmens Aggstein konnten unlängst beim „Tag der offenen Flaschen“ in St. Johann verkostet werden: Der Edelbranderzeuger lud zum Jubiläumsfest und viele Kunden und Partner feierten mit.



St. Johann | Anfang September lud die Firma Aggstein Edelbrände GmbH zum „Tag der offenen Flaschen“ ein. Das Unternehmen feierte damit im würdigen Rahmen sein 10-jähriges Bestehen in St. Johann. Rund 350 Personen folgten der Einladung.



Großes Interesse an Hausführungen

Die Einblicke in die Produktion und in die Verarbeitungsprozesse stießen dabei auf großes Interesse.



Für das leibliche Wohl war natürlich bestens gesorgt: Es gab Eis, kühle Getränke und hausgemachten Schnaps. Auf dem Grill brutzelten leckere Würstel, die perfekt zum gemütlichen Beisammensein passten. Insgesamt war der „Tag der offenen Flaschen“ ein gelungener Anlass, um das zehnjährige Bestehen in St. Johann zu feiern. Die Veranstaltung bot einen guten Einblick in die Arbeit, die hinter den Produkten steht, und ließ die Gäste einen spannenden Tag genießen. KA

Bild: Das Aggstein-Team führte die große Gästeschar durch das Unternehmen und offenbarte Einblicke in die hohe Kunst des Destillierens. Foto: Aggstein