Adlerschreie am Hoametzl

Hochfilzen | Standing Ovations gab es am Wochenende bei der Premiere der Volksbühne Hochfilzen. Ehrengäste und Publikum waren von der beeindruckenden Inszenierung der Freiluftaufführung und den schauspielerischen Leistungen begeistert.



Nach den letzten sehr erfolgreich aufgeführten dramatischen Stücken unter freiem Himmel, haben sich die Hochfilzner im Jubiläumsjahr (50-Jahr-Jubiläum) für eines der bekanntesten Volksstücke von Felix Mitterer entschieden, welches der Autor 1993 eigens für die Geierwally-Freiluftbühne in Elbigenalp geschrieben hat. Die Lebensgeschichte der als Geierwally bezeichneten Lechtalerin Anna Stainer-Knittel wurde mehrfach verfilmt und literarisch aufbereitet, die Handlung ist weitgehend bekannt. Interessant und spannend sind die wechselnden Schauplätze um das Gebiet der Freiluftbühne am Hoametzl. rw, Foto: Wörgötter

Weiter Spieltermine:

Nächste Aufführung am 23. Juli – gespielt wird jeden Sonntag bis einschließlich 3. September und am Dienstag, 15. August, jeweils um 18.00 Uhr. Reservierungen: 0699 / 1212 6504.