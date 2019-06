Ab sofort erhältlich: Servus Sommerjournal 2019

Holen Sie sich das aktuelle Servus Sommerjournal 2019, gespickt mit vielen hilfreichen Informationen & Tipps für Einheimische und Gäste.

Einen übersichtlichen Veranstaltungskalender von Juni bis November, finden Sie – wie gewohnt – im vorderen Teil des Servus Sommerjournals.

Ab sofort erhältlich in den Infobüros des Tourismusverbandes St. Johann, Oberndorf, Kirchdorf und Erpfendorf, in Hotel- und Gastronomiebetrieben, an der Bergbahnkassa, bei den Badeanstalten sowie in den Geschäften.

Wir wünschen Ihnen einen traumhaften Sommer und viel Spaß beim Lesen! Ihr Servus Team.