Ab jetzt kostenlos erhältlich!

DAS Informationsmagazin für die Orte Kitzbühel, Reith, Aurach und Jochberg für Sie und Ihre Gäste mit Tipps zu den Themen Sport & Freizeit, Hotels, Gastronomie und Shopping. Und natürlich wieder mit einem übersichtlichen Veranstaltungskalender am Anfang und den Infos von A-Z, inklusive Gesundheitsseiten, am Ende vom Magazin.

Eine geballte Ladung an Informationen zum Nulltarif!

Das Gästemagazin Servus 2. Winter 2020 erhalten Sie in "gedruckter Form" kostenlos im Büro von Kitzbühel Tourismus, an den Kassen der Bergbahn Kitzbühel, in der Aquarena Badeanstalt sowie in vielen Hotels, Restaurants und Geschäften in und um Kitzbühel.

Sie haben auch die Möglichkeit das Servus Gästemagazin online zu lesen: Hier geht es zur Online-Ausgaber: Servus Gästemagazin Kitzbühel 2. Winterausgabe 2020.

Viel Vergnügen beim Lesen!