Ab jetzt gibt‘s keine Ausrede mehr

Es ist wieder Zeit, die Radl und die Sportschuhe heraus zu holen: Was es Neues auf dem Markt gibt, konnten begeisterte Athleten auf der St. Johanner Sportmesse testen.



St. Johann | Der 30. März ist das Datum, ab dem keine Ausrede mehr gilt: Welche Trends und Möglichkeiten es gibt, sich sportlich zu betätigen, wurde umfassend präsentiert. Mit rund 30 Ausstellern übertrumpfte die diesjährige Messe den Auftakt im Vorjahr deutlich. Die Veranstaltung soll sich als Fixpunkt im Frühlingskalender der Marktgemeinde etablieren. Die drei Sporthäuser Intersport Patrick, Intersport Kaltenbrunner und Hervis taten sich vergangenes Jahr zusammen, um mit dem Ortsmarketing die Sportmesse in‘s Leben zu rufen. Entstanden ist die Idee aus den Gesundheitstagen im Herbst. „Das war für uns der falsche Zeitpunkt, wir wollten ja die Sommertrends vorstellen“, erläutert Patrick Unterberger von Intersport Patrick. Daher verlegte sich sowohl der Schwerpunkt als auch der Zeitpunkt der Veranstaltung – mit Erfolg: „Es kommt gut an, so können wir den Standort St. Johann forcieren“, freut sich Thomas Rossner von Intersport Kaltenbrunner. Generell punktet der regionale Sporthandel vor allem mit persönlicher Beratung und Know-how. Im Mittelpunkt der Sportmesse standen nicht umsonst die neuesten Radtrends sowie personalisierte Lauf- und Fußanalysen. „Es geht um Innovationen in jeder Beziehung“, unterstreicht Patrick Unterberger. Mit Aktionen, wie der Sportmesse, heben sich die regionalen Anbieter zudem deutlich von der Online-Konkurrenz ab. „Das Probieren im Geschäft ist das Um und Auf“, sagt Thomas Rossner. Marije Moors vom Ortsmarketing St. Johann zeigte sich vom Publikumsandrang begeistert: „Es war ein Riesenerfolg! Alleine beim Gewinnspiel haben über 500 Personen mitgemacht.“



30 Gewinner gekürt



Insgesamt 30 Gewinner konnten sich über die attraktiven Preise des großen Messegewinnspiels freuen. So erhielt Annemarie Hechenberger ein Genesis Mountainbike von Intersport Patrick, Robert Feichtner und Jana Schuhmacher gewannen ein Bikefitting von Bikezeit, Ramona Schaar und Fabian Kriechmayr freuten sich über ein Servicepaket von der Fitmacherin, Johann Berger, Wolfgang Treffer, Robert Aigner, Theresa Priglinger erhielten Laufschuhe von Intersport Kaltenbrunner. Die komplette Gewinnerliste findet sich auf www.treffpunkt-stjohann.at/sportmesse. Elisabeth Galehr