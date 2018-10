Ab in's lange Wochenende

Was ist los an diesem Wochenende? Die Kulturbande in Hopfgarten feiert heute ihr zweijähriges Jubiläum mit tollem Programm, der Kult-Grantler Harry G "grantelt" in St. Johann, am Freitag findet ein Pferderennen in Kirchberg statt, und Shooting Star Felix Kramer gastiert am Sonntag in der Alten Gerberei in St. Johann.

Dies ist nur ein kleiner Auszug der Veranstaltungen am Wochenende. Einen übersichtlichen Eventkalender findet ihr hier.

Foto: Tricky Niki (Am Samstag, 27.10. beim Kulturherbst in Hochfilzen)